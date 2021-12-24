.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كان موعدها اليوم.. دعوات للتظاهر ضد إلغاء انتخابات ليبيا

  • الخط
انتخابات ليبيا 4 تعبيرية

كان موعدها اليوم.. دعوات للتظاهر ضد إلغاء انتخابات ليبيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا عدد من المرشحين البرلمانيين في ليبيا لاحتجاجات موسعة في أنحاء العالم ضد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها، في ضربة لآمال إنهاء فوضى مستمرة منذ عقد في الدولة الغنية بالنفط.

4 حقول مغلقة.. وزير النفط يدعو المحتجين لتغليب مصلحة ليبيا المغرب العربي 4 حقول مغلقة.. وزير النفط يدعو المحتجين لتغليب مصلحة ليبيا

على الرغم من أنه ليس واضحا مدى استجابة الليبيين للتظاهر علنا، فإن الدعوة تعكس المخاطر على ليبيا واستقرارها الهش، التي لا تزال تشهد انقسامات بين الشرق والغرب وأصبحت ملاذا للميليشيات الأجنبية والمحلية.

موعد جديد

فيما اقترحت مفوضية الانتخابات 24 يناير/ كانون الثاني موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية التي تتبعها انتخابات برلمانية يوم 15 فبراير/ شباط.

لكن لم يحدد أي موعد بشكل رسمي بعد أو تتفق عليه الفصائل المتناحرة في ليبيا.

من جهته، طالب الصالحين النيهوم، مرشح برلماني من بنغازي في حسابه على فيسبوك بعدم التحلي بالسلبية، ودعا الناس للخروج إلى الشوارع والتعبير عن رأيهم.

جمعة الخلاص

وتداول الكثير من المرشحين المحتملين للبرلمان لافتة تدعو للتظاهر فيما وصفوها "بجمعة الخلاص". تضمن المنشور مطالب للمحتجين وأهمها تحديد 24 يناير/ كانون الثاني كموعد نهائي لإجراء الانتخابات.

يشار إلى أنه في بداية هذا الأسبوع، أدان نحو 50 مرشحا محتملا إلغاء الانتخابات وأكدوا في بيان مشترك على ضرورة تحديد المفوضية موعدا نهائيا آخر لإجرائها. ودعا البيان الليبيين للخروج إلى الشوارع والدفاع عن حقهم في دولة آمنة ومستقرة وذات سيادة.

وعلى مدار نحو عام، كانت الانتخابات المخطط لها أساس الجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان
لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة! لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!
الأكثر قراءة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر
مفاجأة جبن الطلاء بمصر.. يُهرب للخارج ومخصص لـ مفاجأة جبن الطلاء بمصر.. يُهرب للخارج ومخصص لـ"المناسف"
موجة غضب في أميركا.. والسبب حكم بسجن سائق 110 سنوات موجة غضب في أميركا.. والسبب حكم بسجن سائق 110 سنوات
وكالات استخبارات أميركية: السعودية تبني صواريخها الباليستية بمساعدة الصين وكالات استخبارات أميركية: السعودية تبني صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟ السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟
قبل أن تذهب
العربية ترصد مراحل تدريب الكلاب على المشاركة في مكافحة الإرهاب
العربية ترصد مراحل تدريب الكلاب على المشاركة في مكافحة الإرهاب
اكتشف المزيد