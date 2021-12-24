4 حقول مغلقة.. وزير النفط يدعو المحتجين لتغليب مصلحة ليبيا

في ظل الاعتصامات وإغلاق منشآت نفطية، بحث وزير النفط الليبي محمد عون مع رئيس حرس المنشآت النفطية الإغلاقات الأخيرة لبعض الحقول، داعيا المعتصمين إلى تغليب المصلحة العامة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الليبية.

فيما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الوزير قوله، إن عناصر حرس المنشآت النفطية الذين تسببوا في الإغلاق لا يزالون متمسكين بمطالبهم، دون توضيح تفاصيل.

مادة اعلانية

الدعوة لإعادة الضخ

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية قد دعا إلى إعادة ضخ النفط، "بالنظر للآثار السلبية مادياً وفنياً الناجمة عن استمرار الإغلاق".

وأكد الجهاز أنه "كان دائماً يعمل على حماية المنشآت النفطية، ويدعو إلى عدم اتخاذها وسيلة للابتزاز والضغط، نظراً لأن النفط والغاز هو المورد الوحيد للاقتصاد الوطني، والضرر يعود على الجميع وما سيترتب عليها من عجز تام في الإيرادات المالية للدولة، والتأثيرات المباشرة على حياة الناس والتي تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي بسبب توقف إمدادات الغاز والوقود السائل، وكذلك النقص في المحروقات وغيرها من الآثار السلبية الأخرى".

"تغليب المصلحة العامة"

كما دعا المعتصمين إلى "تغليب المصلحة العامة، وأن يسلكوا الطرق القانونية لتنفيذ مطالبهم، وليس من خلال الاعتصامات وقفل المنشآت النفطية".

يشار إلى أن أفراداً من جهاز حماية المنشآت النفطية، قد أغلقوا إنتاج أربعة حقول رئيسية لإنتاج النفط والغاز، هي الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، ما أسفر عن فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم، وفقاً لبيان المؤسسة الوطنية للنفط.