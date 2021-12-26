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رئيس مجلس الدولة الليبي يدعو البرلمان إلى التوافق ويرفض أي إجراءات انفرادية

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المشري
المشري
الأزمة الليبية

رئيس مجلس الدولة الليبي يدعو البرلمان إلى التوافق ويرفض أي إجراءات انفرادية

حذر المشري في جلسة لمجلس الدولة بثتها صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك من أي خطوة يتخذها البرلمان بشكل منفرد بدون التشاور مع المجلس

دبي - قناة العربية

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دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى التوافق مع مجلس الدولة وعدم "القفز" على الاستحقاقات الانتخابية.

وحذر المشري في جلسة لمجلس الدولة بثتها صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك من أي خطوة يتخذها البرلمان بشكل منفرد بدون التشاور مع المجلس، قائلا إن هذه الخطوة "ستؤول للفشل".

وأشار إلى أن هناك تواصلا ومحاولات لحلحلة الأزمة مع مجلس النواب، لكنه أكد على عدم وجود تصور واضح ودقيق حتى الآن.

وأضاف أن هناك تواصلا مع قيادات مجلس النواب لتكون جلسته المقرر عقدها غدا الاثنين محاولة للتوافق وليس للتحرك بشكل منفرد، حتى لا يتم الوصول إلى نفس النتيجة بشأن الانتخابات.

هذا وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن قرارات البت في موعد الانتخابات وفي أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح شأن "ليبي خالص".

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وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الأحد، دعت وليامز جميع الأطراف إلى الامتثال لأحكام القضاء.

وأضافت وليامز أن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات، مؤكدة أن البت بأهلية المرشحين للانتخابات النيابية والرئاسية هو "أمر سيادي ليبي يبت فيه القضاء الليبي ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء".

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