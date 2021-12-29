البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية للانتخابات

بينما قرر البرلمان الليبي، الثلاثاء، تأجيل جلسة مناقشة خارطة طريق للمرحلة المقبلة التي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للعملية الانتخابية وبحث إمكانية تعديل السلطة التنفيذية إلى الأسبوع المقبل، شددت بعثة الأمم المتحدة في البلاد، على أن الأولوية هي التركيز على الدفع لإجراء الانتخابات.

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ودعا نائب رئيس البعثة رايزدن زينينغا، خلال لقاء مع المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، لتحديد موعد واقعي لإجراء الانتخابات.

كما طالب بالتركيز على ملف المصالحة وتوسيع الحوار، وأيضاً تحقيق تسوية سياسية.

إيجاد الحلول

جاء ذاك بينما شددت اللجنة البرلمانية المكلفة بخارطة الطريق، في بيان، الثلاثاء، على أنها تعتزم التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

كذلك دعت إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري.

وأشارت إلى ضرورة وضع خارطة طريق واقعية مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية، مناشدة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من البرلمان وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية.

الدبيبة يدعو لانتخابات دستورية حقيقية

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، كان دعا، الثلاثاء، إلى تنظيم الانتخابات على أساس دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين.

وقال في كلمة أمام تجمع لمندوبي البلديات: "نريد دستورا حقيقيا يستفتى كل الليبيين بشأنه، مضيفا أنه لا يريد تمييزا بين أحد.

كما أضاف أنه يضع وجوده في السباق الانتخابي في كفة واستثمار الوقت لتحقيق النتائج التي وعدت بها هذه الحكومة في كفة أخرى، مشيرا إلى أن هذه حكومة مؤقتة وواضح من الحرب عليها أنها حققت بعض الإنجازات.