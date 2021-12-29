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ترحيب أميركي بإعلان رئيس تونس عن مسار الإصلاحات

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الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

ترحيب أميركي بإعلان رئيس تونس عن مسار الإصلاحات

دبي - العربية.نت

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أكد السفير الأميركي في تونس، دونالد بلوم، اليوم الأربعاء، مواصلة بلاده دعمها لتونس في "الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق".

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وذكرت رئاسة الحكومة التونسية في بيان عبر فيسبوك أن بلوم التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعبر عن استعداد بلاده للمضي قدما في تنفيذ المشاريع الثنائية بين البلدين.

كما نقل بلوم ترحيب السلطات الأميركية بإعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن مواعيد استحقاقات المرحلة القادمة.

وكانت إيطاليا أيضا أعلنت الثلاثاء، دعمها للإصلاحات السياسية وخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وقرر بموجبها تمديد تعليق عمل البرلمان وإجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022، وذلك على الرغم من تنديد قوى المعارضة الداخلية.

جاء ذلك على لسان وزير خارجتيها لويجي دي مايو، الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى تونس، لبحث العلاقات والملفات الثنائية، وقضيتي الهجرة غير الشرعية والنفايات، خلال لقاءاته مع رئيسي الدولة قيس سعيد والحكومة، نجلاء بودن، بالإضافة إلى نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال لقائه مع قيس سعيّد، تفهم بلاده لمسار الإصلاحات الذي وصفه بالطموح الذي قام به سعيّد، ودعمها له، مشدّدا تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس.

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