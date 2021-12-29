نجل السبسي يفجر مفاجآت عن ظروف وفاة والده: مريبة

فجر حافظ نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، مفاجأة عن وفاة والده، قائلا "إن وفاة والده مسترابة"، مضيفا أن فتح التحقيق في ملابساة وفاة الراحل بعد أكثر من سنتين ونصف أمر إيجابي".

وأضاف حافظ السبسي في تدوينة على صفحته في فيسبوك أن لديه شكوكا حول التوقيت وظروف الوفاة، مشيرا إلى أنه من حق "الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة إن كانت وفاته طبيعية أم لا".

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تهم كيدية

كما كشف عن أن مغادرته لتونس كانت رغما عن إرادته، مؤكدا "إذ تم تهديدي ومحاولة إلصاق تهم كيدية لي ولعائلتي وأعتقد أن هذا كانت له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة".

إلى هذا، ربط نجل السبسي بين وفاة والده وتعديل القانون الانتخابي قائلا "ولا ننسى أيضا أن عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي ومرضه المفاجئ ثم وفاته بـ3 أشهر قبل تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيروا الوضع السياسي كليا في تونس".

التحقيق بوفاة السبسي

تأتي تصريحات السبسي الابن في أعقاب فتح القضاء التونسي رسميا، تحقيقا في وفاة الرئيس التونسي الراحل، بعد أن تجدد الحديث في الفترة الأخيرة حول وفاته مسموما.

فقد طلبت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، مساء الثلاثاء رسميا من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تونس، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، فتح تحقيق في وفاة الرئيس، وذلك بعد مرور عام و نصف على رحيله.

وجاء أمر الوزيرة طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق في ملابسات وفاة رئيس الجمهورية وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.

مزاعم تسمم

أتى هذا القرار بعدما أثير مؤخرا خلال لقاءات تلفزيونية حول تلك الوفاة، واحتمال أن يكون السبسي قد تعرض للتسميم.

يذكر أن الرئاسة التونسية كانت أعلنت وفاة الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز الـ92 عامًا في 25 يوليو 2019، بعد أن نقل إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة.