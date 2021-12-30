.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاستخبارات التونسية تحذر من مخطط إرهابي يستهدف احتفالات رأس السنة

  • الخط
أفراد من الأمن التونسي
أفراد من الأمن التونسي

الاستخبارات التونسية تحذر من مخطط إرهابي يستهدف احتفالات رأس السنة

المخطط الإرهابي يشمل اغتيال شخصية سياسية أو هجمات على مراكز حيوية

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت المصالح العسكرية والأمنية التونسية المختصة تحذيرات من وجود مخططات إرهابية خطيرة وأكيدة، تزامنا مع الاحتفال بالسنة الجديدة، تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وفق ما كشفه تقرير إعلامي.

ونقلت يومية "الصباح"، الصادرة الخميس، عن مصادر أمنية متطابقة، "أن هناك مخططا إرهابيا وشيكا لاغتيال شخصية سياسية أو هجوم على مراكز حيوية"، مشيرة إلى "أن المصالح العسكرية والأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مختلف الوحدات الأمنية تولي هذه المعلومات الاستخباراتية العناية الفائقة من خلال رفع حالة الاستنفار واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، وتشديد عملية تأمين الشخصيات المهددة، الى جانب وضع خطة أمنية استراتيجية لتأمين المناطق السياحية والمقرات الأمنية والمنشآت الحيوية أثناء الاحتفالات برأس السنة نهاية الأسبوع الجاري.

فنان سوري للعربية.نت: هكذا تقمصت شخصية غوار.. وهذا أستاذي ثقافة وفن خاص فنان سوري للعربية.نت: هكذا تقمصت شخصية غوار.. وهذا أستاذي

يذكر أن جهاز الاستعلامات التونسي أطلق في الأشهر الأخيرة سلسلة من التحذيرات بصفة متواترة، آخرها الدعوة إلى الحذر من إمكانية تسلل إرهابيين تونسيين وأجانب فرادى أو جماعة عبر الحدود التونسية الليبية بجوازات سفر مدلسة.

كما حذر من سعي إحدى الدول أو أحد الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية إلى تجنيد عدد من المرتزقة الأفغان المتواجدين في الغرب الليبي ثم مساعدتهم على التسلل إلى تونس لاستهداف أمنها، إلى جانب تحذيرات مؤكدة من تنفيذ "ذئاب منفردة" لعمليات إرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
على أبواب 2022.. هل تشتري عقارا أم تستأجر؟ على أبواب 2022.. هل تشتري عقارا أم تستأجر؟
ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون
الأكثر قراءة
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته
هجوم حاد يطال عمرو دياب.. والسبب هجوم حاد يطال عمرو دياب.. والسبب "يحرض على التحرش"
شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. هل اقتربت نهاية عصر أردوغان ؟
بعد انهيار الليرة.. هل اقتربت نهاية عصر أردوغان ؟
اكتشف المزيد