تونس.. تحطم مروحية عسكرية ومقتل قائدها وإصابة آخر

أكدت وزارة الدفاع في تونس، اليوم الاثنين، سقوط مروحيّة عسكرية بمنطقة بنزرت الجنوبية شمال البلاد، أثناء قيامها بتنفيذ مهمّة طيران عادية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري لـ"العربية" و"الحدث"، إن الحادث أسفر عن وفاة مساعد قائد الطائرة فيما تمّ نقل قائد الطائرة على جناح السرعة إلى مستشفى بالمنطقة في حالة صحية حرجة.

مادة اعلانية

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع سقوط مروحية عسكرية خلال عملية تدريب ليلي في منطقة الحامة بمحافظة قابس جنوب شرقي، ما أسفر عن مقتل 3 جنود.

كما سقطت طائرة عسكرية في منطقة رمادة الواقعة بمحافظة تطاوين أقصى الجنوب التونسي، ما أسفر عن مقتل جندي، وذلك في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2020.

بينما تعود أكبر الحوادث إلى أبريل/نيسان 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية أثناء رحلة من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة إلى قاعدة سيدي أحمد في محافظة بنزرت، ما أسفر عن مقتل رئيس أركان القوات البرية حينها عبد العزيز سكيك و12 عسكريا آخرين.