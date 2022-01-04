تونس.. تعرض دورية أمنية لهجوم إرهابي واعتقال المنفذ

ذكرت إعلام تونس أن دورية أمنية في بلدة دوز بجنوب تونس تعرضت لهجوم بسلاح أبيض من قبل شخص "ينتمي إلى تنظيم إرهابي" قبل أن تعتقله الشرطة بعد أن أصاب أحد أفرادها.

وأضاف أن الحادث وقع في مدينة دوز بولاية قبلي بجنوب البلاد.

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ونقل عن مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي خليل بن فرج أن المهاجم "اعترف بانتمائه إلى تيار أنصار الشريعة المحظور"، التابع لتنظيم القاعدة، مضيفا أن "التنظيم يعتزم استهداف وجوه وقيادات سياسية من بينها رئيس الجمهورية، أثناء تنقلاته في زياراته الميدانية".

ومنذ سنوات، تقاتل قوات الأمن التونسية إرهابيين موالين لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" يتحصنون في جبال ولايات القصرين (وسط غرب)، وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، ولديهم خلايا نائمة داخل المدن.

في حين تؤكد السلطات التونسية في كل مرة على أنها حققت نجاحات أمنية مهمة، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق على أمنها مع استمرار تحصن مجموعة إرهابية بجبالها المرتفعة و جود مخاطر أمية على حدودها مع ليبيا، حيث تشدد على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة إزاء خطر المجموعات المتطرفة المتحركة والمتجددة.

وكانت المصالح العسكرية والأمنية التونسية المختصة أطلقت تحذيرات من وجود مخططات إرهابية خطيرة وأكيدة، تزامنا مع الاحتفال بالسنة الجديدة، تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وفق ما كشفه تقرير إعلامي.

ونقلت يومية "الصباح"، عن مصادر أمنية متطابقة، "أن هناك مخططا إرهابيا وشيكا لاغتيال شخصية سياسية أو هجوم على مراكز حيوية"، مشيرة إلى "أن المصالح العسكرية والأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مختلف الوحدات الأمنية تولي هذه المعلومات الاستخباراتية العناية الفائقة من خلال رفع حالة الاستنفار واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، وتشديد عملية تأمين الشخصيات المهددة، إلى جانب وضع خطة أمنية استراتيجية لتأمين المناطق السياحية والمقرات الأمنية والمنشآت الحيوية أثناء الاحتفالات برأس السنة نهاية الأسبوع الجاري.

