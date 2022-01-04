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فرنسا: 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا

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المرتزقة في ليبيا
الأزمة الليبية

فرنسا: 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا

الخارجية الفرنسية: هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 12 نوفمبر

باريس - رويترز

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي لآلاف من القوات الأجنبية، التي قاتلت على جبهتي الصراع في الدولة التي يمزقها الصراع.

وقالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "حدث هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 12 نوفمبر"، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.

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وأضافت "يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن".

ولم تحدد الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها. وقال دبلوماسيون إن المرتزقة الذين غادروا كانوا من تشاد.

ودعا اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في 2020 بجنيف إلى خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير كانون الثاني 2021، وتكررت الدعوة ذاتها في مؤتمر باريس.

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