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تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي وشخصيات بارزة للمحاكمة

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Parliament Speaker Rached Ghannouchi, head of the moderate Islamist Ennahda, poses during an interview with Reuters in his office, in Tunis, Tunisia, March 9, 2021. Picture taken March 9, 2021. REUTERS/Jihed Abidellaoui
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي وشخصيات بارزة للمحاكمة

زعيم حركة النهضة، بالإضافة ليوسف الشاهد ونبيل القروي وعبدالكريم الزبيدي، متهمون بارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر

العربية.نت - منية غانمي

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قررت النيابة العامة في تونس إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، اليوم الأربعاء، إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

يوسف الشاهد
  • يوسف الشاهد
  • نبيل القروي
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يوسف الشاهد
يوسف الشاهد
نبيل القروي
نبيل القروي
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ومنذ أشهر، فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وذلك حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقاً مما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، الذي أكد وجود تجاوزات وقعت في الانتخابات الماضية وثبوت تلقي بعض القوائم والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية تمويلات أجنبية، وانتقد تلكؤ القضاء في الحسم فيها.

عبدالكريم الزبيدي
عبدالكريم الزبيدي
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