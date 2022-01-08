لتوحيد العسكر في ليبيا.. لقاء بين الجيش وحكومة الدبيبة

يلتقي القائد العام المكلف بالجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، ورئيس أركان الجيش بطرابلس الفريق محمد الحداد، اليوم السبت في مدينة سرت، في اجتماع هام، سيبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

وكشف عضو اللجنة العسكرية 5+5 ومدير مكتب القائد العام للجيش الليبي، الفريق خيري التميمي، في تصريح لـ"العربية.نت، أن اللقاء الذي سيجمع الناظوري والحداد، هو استكمال لاجتماع سابق في إطار برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين، مضيفا أن هذه الخطوة تمشي في الطريق والاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن لقاء اليوم ستحضره كذلك شخصيات عسكرية من الطرفين.

مادة اعلانية

ثاني اجتماع

يشار إلى أن هذا ثاني اجتماع بين الناظوري والحداد، اللذين التقيا قبل نحو شهر، في مشاورات تاريخية، اتفقا خلالها على توحيد المؤسسة العسكرية دون تدخلات أجنبية، وتحدثا عن تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، في خطوة لاقت ردود فعل إيجابية من القوى السياسية المحليّة أو الدولية ومن الأمم المتحدة.

كما يعد هذ التقارب أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية، التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.

وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، واصطدمت بعدّة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.