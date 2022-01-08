.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لتوحيد العسكر في ليبيا.. لقاء بين الجيش وحكومة الدبيبة

  • الخط
من اللقاء السابق بين الناظوري والحداد

لتوحيد العسكر في ليبيا.. لقاء بين الجيش وحكومة الدبيبة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

يلتقي القائد العام المكلف بالجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، ورئيس أركان الجيش بطرابلس الفريق محمد الحداد، اليوم السبت في مدينة سرت، في اجتماع هام، سيبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

المبعوث الأميركي: ليبيا أمام اختبار حسن نية قادتها المغرب العربي المبعوث الأميركي: ليبيا أمام اختبار حسن نية قادتها

وكشف عضو اللجنة العسكرية 5+5 ومدير مكتب القائد العام للجيش الليبي، الفريق خيري التميمي، في تصريح لـ"العربية.نت، أن اللقاء الذي سيجمع الناظوري والحداد، هو استكمال لاجتماع سابق في إطار برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين، مضيفا أن هذه الخطوة تمشي في الطريق والاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن لقاء اليوم ستحضره كذلك شخصيات عسكرية من الطرفين.

ثاني اجتماع

يشار إلى أن هذا ثاني اجتماع بين الناظوري والحداد، اللذين التقيا قبل نحو شهر، في مشاورات تاريخية، اتفقا خلالها على توحيد المؤسسة العسكرية دون تدخلات أجنبية، وتحدثا عن تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، في خطوة لاقت ردود فعل إيجابية من القوى السياسية المحليّة أو الدولية ومن الأمم المتحدة.

عناصر من الجيش الليبي - أرشيفية
عناصر من الجيش الليبي - أرشيفية

كما يعد هذ التقارب أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية، التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.

وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، واصطدمت بعدّة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبحاث صاعقة.. أوميكرون تسلل من الفئران؟! أبحاث صاعقة.. أوميكرون تسلل من الفئران؟!
مفاجأة عن دجوكوفيتش.. وثيقة تكشف إصابته بكورونا مفاجأة عن دجوكوفيتش.. وثيقة تكشف إصابته بكورونا
الأكثر قراءة
جديد معلمة المنصورة:  جديد معلمة المنصورة: "زوجي طلقني وبيتي اتخرب"
مفاجآت مدوية بقضية بسنت.. رواية جديدة عن الفيديو والصور مفاجآت مدوية بقضية بسنت.. رواية جديدة عن الفيديو والصور
ملكة جمال بريطانية منعت دخول أميركا.. بسبب مكان ولادتها! ملكة جمال بريطانية منعت دخول أميركا.. بسبب مكان ولادتها!
"توقفي ماذا تفعلين؟".. طفل ناشد أمه قبل خنقه مع إخوته!
بالصور.. رياض محرز يتزوج عارضة بريطانية على الطريقة الإسلامية بالصور.. رياض محرز يتزوج عارضة بريطانية على الطريقة الإسلامية
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
قبل أن تذهب
هل يكشف نظام الأسد مصير آلاف المفقودين في سوريا؟
هل يكشف نظام الأسد مصير آلاف المفقودين في سوريا؟
اكتشف المزيد