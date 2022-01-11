حراك لا يهدأ في ليبيا.. جلسة نيابية جديدة حول الانتخابات

تواصل لجنة خارطة الطريق المنبثقة من البرلمان، مشاوراتها ومحادثاتها مع كافة الأطراف السياسية، بهدف التوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل.

وكشف النائب بالبرلمان صالح افحيمة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن البرلمان سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة عامة برئاسة عقيلة صالح الذي سيعود إلى تولي مهامه بعد الإجازة التي قضاها بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، للنظر في العديد من القضايا المهمة، لاسيما مصير الانتخابات، بعد تعذّر إجرائها في 24 ديسمبر الماضي (2021).

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لا تقرير مفصلاً من المفوضية

كما أشار إلى أن البرلمان بصدد إرسال كتاب إلى المفوضية العليا للانتخابات لمطالبتها بموافاته بأسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل رسمي وتفصيلي، مضيفا أن المفوضية لم ترسل أيّ تقرير إلى حدّ الآن، تشرح فيه العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، باستثناء الحديث عن القوة القاهرة.

وتابع قائلا إن لجنة خارطة الطريق مستمرة في التقصي عن أسباب عدم إجراء الانتخابات وتتواصل مع جميع الأطراف المعنية بذلك، معتبرا أن المفوضية لم تف للمرة الثانية بالموعد الذي حددته وأعلنته للشعب الليبي وهو 24 يناير.

قلق من تجدد العنف

يذكر أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية، لقاءات مع كل من المجلس الرئاسي ومع رئيس المفوضية، كما اجتمعت بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وبالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، من أجل الاستماع إلى كل الآراء والمقترحات، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري والانتخابي بالبلاد، بعد إزالة كل العراقيل ومعالجة الصعوبات التي أفضت إلى التأجيل.

ولا يبدو المشهد السياسي في ليبيا واضحا، حيث لا يوجد أي اتفاق بالمستوى المطلوب حتّى هذه اللحظة، رغم هذا الحراك السياسي المكثّف والمشاورات والوساطات، إذ يريد كل طرف صياغة خارطة خاصّة به تضمن مصالحه على المدى الطويل، وسط مخاوف من أن تؤدي المصالح المتضادّة إلى نشوب نزاع مسلّح، تتبدد معه آمال إجراء الانتخابات، التي سجلّ للمشاركة فيها حو 3 ملايين ليبي.