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ليبيا.. نواب يطالبون بتنصيب باشاغا رئيسا للحكومة

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وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية- أسوشييتد برس)
فتحي باشاغا
الأزمة الليبية

ليبيا.. نواب يطالبون بتنصيب باشاغا رئيسا للحكومة

عقيلة صالح وجه دعوة إلى النواب لحضور جلسة عامّة ورسمية يوم الاثنين

دبي - العربية نت

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طالب اثنان وعشرون نائبا من المنطقة الغربية في ليبيا رئيس البرلمان بتنصيب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بديلا عن عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث" فإن النواب هم من الدائرتين 12 و13 اي من أقصى الغرب الليبي من الزاوية إلى الحدود التونسية.

وقال النواب إنهم حصلوا على تأييد خمسة وسبعين نائبا لاستبدال الدبيبة.

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

وبرر النواب خطوتهم بضرورة التوصل لحل جذري يوصل البلاد إلى بر الأمان بعد فشل الحكومة في الوصول إلى الانتخابات.

والجمعة، طالب 15 عضوا بالبرلمان الليبي، بتغيير الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة وإيقافها عن العمل ثم إحالتها على التحقيق، في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها.

جاء ذلك في بيان أصدره الخميس الـ15 نائبا، ودعوا من خلاله رئاسة البرلمان بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الآنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من "حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة".

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والخميس، وجّه رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعوة إلى النواب لحضور جلسة عامّة ورسمية، يوم الاثنين المقبل، بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرق البلاد، دون أن يكشف عن برنامج هذه الجلسة.

في الأثناء، تستمر المشاورات بين القوى السياسية المؤثرة في ليبيا، للتوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل، دون أن يفضي ذلك إلى توقيع اتفاق بالمستوى المطلوب، حيث يرغب كل طرف في صياغة خارطة طريق خاصّة به تضمن له مصالحه واستقراره في السلطة.

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