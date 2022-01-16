اتفاق مصري جزائري على منع التدخلات في ليبيا

اتفقت مصر والجزائر على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شؤون ليبيا وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية خلال محادثات عقدت في القاهرة اليوم الأحد، بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وأكد الوزير المصري أهمية العمل على دعم حل ليبي-ليبي للخروج من الأزمة الحالية كما تم التأكيد على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شؤون ليبيا وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية، وكذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى الأمن والاستقرار والرخاء.

مادة اعلانية

بدوره، صرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، كما أكدا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الثنائي المستمر في مختلف المجالات، مع العمل على تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس الأواصر التاريخية التي تجمعهما، فضلاً عن التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى عدد من قضايا المنطقة والمسائل التي تهم الجانبين، و تطورات الأوضاع في كل من السودان ومالي ومنطقة الساحل والصحراء. وقال حافظ إنه تم التباحث حول موضوعات حفظ السلام، حيث أكد الوزيران على ضرورة تكثيف التنسيق في إطار العمل الأفريقي المشترك بما يعزز من جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة الأفريقية، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تفرضها المستجدات المتلاحقة في المنطقة.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لدفع جهود العمل العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول مجمل ملفات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.