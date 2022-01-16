وليامز في مصر.. لدعم إجراء الانتخابات الليبية

وسط مطالبات دولية بإتمام العملية الانتخابية في ليبيا، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الأحد، بأن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، ستقوم بزيارة قريبة إلى مصر لبحث الأوضاع.

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وأضافت المعلومات أنه من المقرر أن تبحث ويليامز، في القاهرة سبل دعم إجراء انتخابات في ليبيا.

تحركات واسعة لخطة جديدة

وأتت هذه التطورات في وقت تقود فيه عن طريق مستشارتها وليامز، تحركات واسعة، لاستنباط خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.

وألمحت وليامز الأسبوع الماضي إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، إلى حين معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وقد شددت المستشارة الأممية الأسبوع الماضي مجدداً على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو/حزيران، كاشفة عن أن المؤسسات الوطنية الليبية "تواجه أزمة في شرعيتها" لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي.

وتابعت أن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا "قرار ليبي".

خلافات سياسية أخرّت العملية

يذكر أنه ومنذ منتصف نوفمبر 2020، اختُتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بالاتفاق على 24 ديسمبر 2021، تاريخاً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما لم يحدث، جراء خلافات سياسية.

وقبل يومين من موعد الانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية تعذر إجرائها، وذلك في ظل خلافات بين مؤسسات رسمية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 يناير الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.