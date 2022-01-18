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منظمات تونسية تنبه لـ"تهديدات" تطال الحريات في البلاد

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TOPSHOT - A Tunisian demonstrator holds a scarf in his country's national colours as people are hit by water from a police water cannon during demonstrations against President Kais Saied, on the 11th anniversary of the Tunisian revolution in the capital Tunis on January 14, 2022. Tunisian police used teargas today against hundreds of demonstrators who had defied a ban on gatherings to protest against President Kais Saied's July power grab. As the country marks 11 years since the fall of late dictator Zine El Abidine Ben Ali, hundreds of Saied's opponents staged rallies against his July 2021 power grab.
من المظاهرة التي خرجت في تونس الجمعة
تونس

منظمات تونسية تنبه لـ"تهديدات" تطال الحريات في البلاد

نددت نقابة الصحافيين وأكثر من 20 منظمة غير حكومية بـ"التجاوزات والانتهاكات التي لحقت بالمتظاهرين والصحافيين" خلال تظاهرة الجمعة في ذكرى مرور 11 عاما على الثورة

تونس – فرانس برس

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اعتبرت منظمات حقوقية تونسية الثلاثاء أن هناك "تهديدات" تطال الحريات التي أصبحت "أمام خطر داهم"، إثر عمليات توقيف لمواطنين وصحافيين قامت بها الشرطة الأسبوع الماضي.

وقال نقيب الصحافيين ياسين الجلاصي في مؤتمر صحافي: "من الواضح أن الحريات مهددة وأمام خطر داهم".

نقيب الصحافيين ياسين الجلاصي
نقيب الصحافيين ياسين الجلاصي

ورأى أن "هناك عقلية أمنية بوليسية تحكم الدولة.. أصبحت تونس دولة قامعة للحريات".

ونظمت نقابة الصحافيين وأكثر من عشرين منظمة غير حكومية الثلاثاء مؤتمراً صحفياً "للتنديد بالتجاوزات والانتهاكات التي لحقت بالمتظاهرين والصحافيين" خلال تظاهرة الجمعة في ذكرى مرور 11 على الثورة.

وخلال المظاهرة التي هدفت للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، عملت الشرطة على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، ونفذت عشرات الاعتقالات.

وطالبت المنظمات باعتذار رسمي من الرئيس قيس سعيّد وبفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية في أحداث يوم الجمعة الماضي ومحاسبة من قام بالانتهاكات والإفراج عن الموقوفين.

من المظاهرة التي خرجت في تونس الجمعة
من المظاهرة التي خرجت في تونس الجمعة
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وقد تعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية ومجلة "جون أفريك" و"إذاعة فرانس إنتر" خلال التظاهرة لـ"ضرب عنيف" من الشرطة بحيث مُنعوا من تغطية الاحتجاجات، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.

ومنذ ثورة 2011 تحققت في تونس مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير.

وصفت باريس الاثنين عنف الشرطة التونسية خلال الاحتجاجات، بأنه "غير مقبول".

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