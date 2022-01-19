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المستشارة الأممية: التركيز على إجراء انتخابات ليبيا أولى من تغيير الحكومة

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مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز
الأزمة الليبية

المستشارة الأممية: التركيز على إجراء انتخابات ليبيا أولى من تغيير الحكومة

قالت إن "ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا"

العربية.نت

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دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، الأربعاء، البرلمان الليبي للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من السعي لتغيير الحكومة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وليامز قولها، إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا.

وأوضحت أنه على الرغم من الصلاحيات التي يمتلكها البرلمان لإنهاء سلطة الحكومة الحالية، فإن هناك أيضًا اتفاقيات معترفا بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.

تعبيرية
تعبيرية

وعلق مجلس النواب الليبي جلساته لمناقشة العملية الانتخابية والحكومة إلى الأسبوع المقبل.

وتقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي، ستيفاني ويليامز، جهوداً كبيرة للبحث عن دعم إقليمي ودولي لخطّتها التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية شهر يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات محليّة لا تضع الانتخابات كأولوية.

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وخلال الأيام الماضية، قامت ويليامز بجولة قادتها من ليبيا إلى تونس وأنقرة وموسكو ثم القاهرة، في سبيل حشد دعم إقليمي ودولي من أجل الاستمرار في العملية السياسية والحفاظ على الزخم الانتخابي ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وأقرّها مجلس الأمن الدولي، وتنتهي في شهر يونيو من هذا العام.

وتعتبر ويليامز أن "الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد" وتقول إنها لا ترى "أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية"، بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2020 التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

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