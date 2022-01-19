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حكومة الدبيبة تصرف مرتبات الجيش.. وانفراج في الأزمة بين الطرفين

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عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
عناصر من الجيش الليبي في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
الأزمة الليبية

حكومة الدبيبة تصرف مرتبات الجيش.. وانفراج في الأزمة بين الطرفين

مصدر مقرب من الجيش الليبي للعربية.نت: إدارة الحسابات العسكرية بالقيادة العامة للجيش الليبي تسلمت حوالة مرتبات منتسبي الجيش عن شهور 10 و11 و12 وسيتم تحويلها للمصارف غدا

العربية.نت – منية غانمي

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قال عسكريون بالجيش الليبي، إن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، قامت بصرف مرتبات منتسبي الجيش لـ3 أشهر الماضية، بعد توقيفها دون مبرّرات، وبحجة عدم وجود رصيد.

يأتي ذلك بعد انتقادات لاذعة وجهّها الجيش الليبي إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة واتهامه بقطع مرتبات عناصر الجيش وتجويع عائلاتهم، وعقب احتجاجات برلمانية وكذلك تهديدات قبلية بوقف ضخ النفط في صورة عدم سداد المرتبات.

وقال مصدر مقرب من الجيش الليبي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن إدارة الحسابات العسكرية بالقيادة العامة للجيش الليبي، تسلمت حوالة مرتبات منتسبي الجيش عن شهور 10 و11 و12، وسيتم تحويلها إلى المصارف بداية من يوم غد الخميس.

وتنتهي بذلك الأزمة التي تفجرّت بين الجيش الليبي وحكومة الدبيبة، والتي وصلت إلى حدّ القطيعة بين الطرفين، والدعوة إلى إقالة الحكومة وإحالتها على التحقيق، في تهم الفساد وإهدار المال العام الموّجهة لها.

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يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها الجيش الليبي، من إيقاف مرتبات منتسبيه، حيث اتهم في شهر أكتوبر الماضي، رئيس الحكومة بعدم الإفراج عن المرتبات لمدة 3 أشهر، قبل أن يتوسطا المبعوث الأممي آنذاك يان كوبيتش والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، لحلّ هذا الإشكال.

ويأتي معالجة هذه الأزمة، في الوقت الذي تشهد فيه جهود توحيد المؤسسة العسكرية تقدما ملحوظا أخيرا، بعد لقاءين اثنين، بين القائد العام المكلف بالجيش الليبي الفريق خليفة حفتر.

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