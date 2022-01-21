مأساة المهاجرين مستمرة.. انتشال 4 جثث قبالة سواحل تونس

فيما تستمر مأساة المهاجرين، انتشلت قوات خفر السواحل التونسيين 4 جثث وتواصل الجمعة عمليات بحث عن 7 مهاجرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة وسط-شرق تونس وعلى متنه 32 شخصاً.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لفرانس برس: "غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة في الليلة الفاصلة بين 19 و20 يناير وكان على متنه 32 مهاجراً وفقاً لشهادة الناجين".

مادة اعلانية

كما أضاف الجبابلي أنه "تم إنقاذ 21 وانتشال جثة في مرحلة أولى" ثم انتشلت قوات خفر السواحل الخميس والجمعة 3 جثث إضافية من بينهم طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 أعوام و"جاري البحث عن المفقودين الباقين".

وكل المهاجرين من الجنسية التونسية وكانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية.

أكثر من 115 ألف مهاجر

يشار إلى أن إيطاليا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، وخصوصاً من تونس وليبيا، مع ارتفاع عدد المغادرين بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة.

وحسب إحصاءات لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو احتسبوا في عداد المفقودين في عام 2021 لدى محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. ووصل السواحل الأوروبية في العام 2021 أكثر من 115 ألف مهاجر، أكثر من 20% منهم تونسيون.

يذكر أن تونس تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة وقد تجاوزت نسبة البطالة فيها 18% وترتفع في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا إلى حوالي 41%.