مقتل 7 موريتانيين في مالي.. وباماكو تعد نواكشوط بالتحقيق

أعلنت الحكومة المالية فتح "تحقيق شفاف وسريع" حول حادث أمني أودى بحياة 7 موريتانيين، الاثنين الماضي، قرب بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا.

وقال وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية عبدالله مايغا في بيان أمس السبت إن "حكومة مالي قررت، عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني، فتح تحقيق شفاف وسريع سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه".

مادة اعلانية

وقالت وسائل إعلام موريتانية إن الضحايا هم من مربي الماشية، وكانوا متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثاً عن المراعي.

وشدد مايغا على أن "الحكومة ترفض تحميلها أي مسؤولية وتؤكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي عنصر حول تورط" الجيش المالي في الجريمة، مؤكداً أن "كل الإجراءات ستتخذ لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال المأسوية وتقديمهم إلى العدالة".

وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت في بيان يوم الجمعة إرسال وفد إلى باماكو "لكشف ملابسات" مقتل هؤلاء الموريتانيين.

وجاء هذا القرار عقب تظاهرة نظمها في اليوم نفسه في العاصمة نواكشوط سكان مقاطعة عدل بكرو (1100 كلم غرب نواكشوط) التي يتحدر منها الضحايا والواقعة على الحدود مع مالي.

وطالب المتظاهرون الحكومة بضمان سلامة المواطنين وتسليط الضوء على هذه القضية.

وتزامنت هذه الواقعة مع محاولة السلطات المالية الانتقالية الحصول على دعم موريتانيا لكسر الحظر الذي تفرضه عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وأنهى وفد برئاسة وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب زيارة إلى موريتانيا يوم الثلاثاء الماضي.