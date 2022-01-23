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مقتل 7 موريتانيين في مالي.. وباماكو تعد نواكشوط بالتحقيق

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Mauritanian gendarmes patrol a desert area near Mbera refugee camp, about 40 km (25 m) from the border with Mali, May 24 2012. Mauritania has stepped up security around its borders with Mali due to the ongoing conflict there. The Mbera refugee camp is home to more than 64,000 people, according to the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR). The camp's remoteness in the Sahara desert makes humanitarian delivery of basic necessities difficult, while a regional drought has limited water supplies. REUTERS/Joe Penney (MAURITANIA - Tags: MILITARY CIVIL UNREST)
دورية للشرطة الموريتانية في منطقة حدودية مع مالي (أرشيفية)

مقتل 7 موريتانيين في مالي.. وباماكو تعد نواكشوط بالتحقيق

وسائل إعلام موريتانية قالت إن الضحايا هم من مربي الماشية وكانوا متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثاً عن المراعي

باماكو – فرانس برس

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أعلنت الحكومة المالية فتح "تحقيق شفاف وسريع" حول حادث أمني أودى بحياة 7 موريتانيين، الاثنين الماضي، قرب بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا.

وقال وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية عبدالله مايغا في بيان أمس السبت إن "حكومة مالي قررت، عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني، فتح تحقيق شفاف وسريع سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه".

وقالت وسائل إعلام موريتانية إن الضحايا هم من مربي الماشية، وكانوا متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثاً عن المراعي.

وشدد مايغا على أن "الحكومة ترفض تحميلها أي مسؤولية وتؤكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي عنصر حول تورط" الجيش المالي في الجريمة، مؤكداً أن "كل الإجراءات ستتخذ لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال المأسوية وتقديمهم إلى العدالة".

قاعدة للجيش المالي في بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا (أرشيفية)
قاعدة للجيش المالي في بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا (أرشيفية)

وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت في بيان يوم الجمعة إرسال وفد إلى باماكو "لكشف ملابسات" مقتل هؤلاء الموريتانيين.

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وجاء هذا القرار عقب تظاهرة نظمها في اليوم نفسه في العاصمة نواكشوط سكان مقاطعة عدل بكرو (1100 كلم غرب نواكشوط) التي يتحدر منها الضحايا والواقعة على الحدود مع مالي.

وطالب المتظاهرون الحكومة بضمان سلامة المواطنين وتسليط الضوء على هذه القضية.

وتزامنت هذه الواقعة مع محاولة السلطات المالية الانتقالية الحصول على دعم موريتانيا لكسر الحظر الذي تفرضه عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وأنهى وفد برئاسة وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب زيارة إلى موريتانيا يوم الثلاثاء الماضي.

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