تونس
مديرة ديوان الرئاسة التونسية تستقيل على فيسبوك
عكاشة: "اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي"
في خطوة مفاجئة، أعلنت مديرة الديوان الرئاسي التونسي، نادية عكاشة، استقالتها من منصبها، على خلفية "وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر"، وفق تدوينة على حسابها الشخصي في "فيسبوك".
عكاشة قالت :"قررت تقديم استقالتي لرئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل"، مضيفة: "كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد، ولكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي".
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وتعتبر عكاشة من أهم الشخصيات في مؤسسة الرئاسة، وكانت قد تعرضت إلى حملات تشويه وتحريض من قبل حركة النهضة خاصة بعد 25 يوليو.
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