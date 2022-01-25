انقسام حاد.. عضو ببرلمان ليبيا: الحكومة أولاً

في ضوء خارطة الطريق الجديدة، كشف عضو مجلس النواب الليبي سالم قنان، عن أن البرلمان يتجه إلى فتح باب النقاش حول شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

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وأضاف قنان بتصريحات لـ"العربية/الحدث"، الاثنين، أن تلك الشروط ستكون في حال كانت مدة خارطة الطريق أكثر من 6 أشهر.

وشدد في كلامه على رفض التدخلات الأجنبية في الانتخابات.

كما تابع أن المجلس يرفض تماما التدخلات الخارجية من البعثة الأممية والسفراء الأجانب في الانتخابات.

انقسام حاد بشأن الحكومة

جاء ذلك بعدما عقد البرلمان الليبي، أمس الاثنين، جلسة جديدة، لاستكمال المشاورات بشأن بنود ومحاور خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ومستقبل العملية الانتخابية، وسط انقسام حاد بشأن مصير حكومة عبد الحميد الدبيبة، بين من يدعو إلى إقالتها وتشكيل واحدة جديدة، ومن يدعم استمرارها في أداء مهامها حتى إجراء انتخابات.

وفتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، مؤكداً أن ولاية حكومة الدبيبة قد انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها.

الأمم المتحدة: الانتخابات أولاً

وأتى كلام قنان تعقيباً على موقف الأمم المتحدة، حيث شدّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد الماضي، خلال لقائها مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت المؤسسات الليبية إلا عبر الانتخابات، داعية جميع النواب إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للعملية، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وطلبت من كافة الأطراف المعنية التركيز على العملية الانتخابية.

يشار إلى أن البرلمان الليبي يعاني من انقسام حاد، ليس فقط حيال حكومة الدبيبة، بل إلى خارطة الطريق التي تتأرجح بين عدّة سيناريوهات وخيارات، حول إجراء الانتخابات أوّلا أو صياغة دستور أو تغيير الحكومة.