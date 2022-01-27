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اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وداعش جنوب البلاد

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عناصر تابعة للجيش الليبي "أرشيفية"
الأزمة الليبية

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وداعش جنوب البلاد

اللواء خالد المحجوب: الاشتباكات والأعمال القتالية في منطقة الجنوب مازالت مستمرة حتى يتم القضاء على التظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة

العربية.نت – منية غانمي

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أعلن الجيش الليبي، الخميس، اندلاع اشتباكات بين قواته وتنظيم داعش بضواحي مدينة القطرون جنوب البلاد، أسفرت حتى الآن عن تصفية عنصرين من التنظيم الإرهابي.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب، إن الاشتباكات والأعمال القتالية في منطقة الجنوب مازالت مستمرة حتى يتم القضاء على التظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، مضيفاً أنّه تمّ إرسال تعزيزات عسكرية بريّة وجويّة لدعم قوات الجنوب.

وأوضح المحجوب أن هذه الاشتباكات اندلعت بعدما اكتشفت الدوريات الصحراوية التابعة لقوة عمليات الجنوب إثر حركة آليات جنوب القطرون، تم تتبعها حتى قادت الدوريات العسكرية إلى موقع تختبئ فيه مجموعة من تنظيم دعش، وجد به آلية قتالية وذخائر تمت السيطرة عيها، مشيرا إلى أنّه تمت محاصرة عناصر داعش في جبل عصيدة واندلعت اشتباكات هناك، أسفرت عن مقتل عنصرين من داعش وجرح آخرين.

ورجّح المسؤول بالجيش الليبي، تبعية هذه المجموعة الإرهابية إلى القيادي الهارب في تنظيم داعش معتز أحمد، والذي كان آخر ظهور له في مدينة مرزق جنوب البلاد.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد يومين من تعرّض دورية تابعة للجيش الليبي، إلى هجوم إرهابي بين منطقتي مجدول والقطرون، خلال عودتهم من عملية استطلاع في مدية تراغن، أدّى إلى مقتل اثنين من الجنود وجرح آخر، في حادث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

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وتنتشر في مناطق الجنوب الشاسعة عصابات التهريب، كما تنشط الفصائل المسلحة الأجنبية التي قدمت بعد الإطاحة بنظام معمر القذفي من الدول الإفريقية المجاورة لليبيا وهي تابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وأصبحت تسيطر على أغلب منافذ التهريب وتختطف المواطنين وتبتز أهاليهم.

كما تتمركز بقايا تنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الجنوب وتتخذ منها مجالا لنشاطها وأيضا قواعد لشنّ هجماتها على بقية المدن الليبية، في ظل ضعف الرقابة الأمنية فيها وامتدادها إلى الدول المجاورة.

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