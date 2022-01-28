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أنباء عن تعرض وزيرة العدل الليبية لمحاولة اغتيال في طرابلس

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وزيرة العدل الليبية
وزيرة العدل الليبية
الأزمة الليبية

أنباء عن تعرض وزيرة العدل الليبية لمحاولة اغتيال في طرابلس

دبي - قناة العربية

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أفادت قناة الساعة 24 الليبية، اليوم الجمعة، بتعرض وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، لما وصفتها بأنها "محاولة اغتيال" على طريق في طرابلس.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل إضافية عن المحاولة التي قالت إنها وقعت على طريق السواني.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر من وزارة العدل تعرض موكب وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق نار اثناء مرورها بطريق الرابط بين السواني وطرابلس.

وذكرت المصادر ان اطلاق النار قد يكون مصادفة أثناء مرور الموكب، وليست عملية اغتيال متعمدة، كما رجحت أن يكون بسبب خطأ في التنسيق الأمني.

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