الجزائر: مقتل عسكريين ومسلحين إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية

قتل ليلة الخميس، بالجزائر عسكريين اثنين، على إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع ، أن القتيلان هما الملازم العامل سيدهم مرباح الدين والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم.

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وأوضحت الوزارة، أن هذه العملية أسفرت على القضاء على إرهابيين واسترجاع رشاش ثقيل عيار (12.7 ملم). مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، سيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وفي هذا الإطار، تقدم الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، الجمعة، بالتعازي إلى عائلتي الفقيدين، الملازم العامل مرباح الدين سيدهم، والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة.

وجاء في نص التعزية "بقلب محتسب وصابر، تلقيت نبأ استشهاد الملازم العامل مرباح الدين سيدهم، والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة، خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية على الحدود الوطنية، بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة".

وأضاف رئيس الجمهورية على إثر هذا المصاب الجلل. أتقدم إلى عائلتي الفقيدين، وإلى أسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله عز وجلّ أن يتغمدهما برحمته الواسعة، ويسكنهما فسيح جناته. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

فيما تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين وأقاربهما، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان.

كما أكد الفريق الحرص الشديد للجيش الوطني الشعبي على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية، وحماية حدودنا من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كافة ربوع الوطن، في كل الظروف والأحوال.