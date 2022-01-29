سفير تركيا في بنغازي: إعادة فتح القنصلية وعودة الرحلات قريبا

أعلن السفير التركي في ليبيا، كنان يلماز، السبت، عن قرب افتتاح قنصلية بلاده في مدينة بغازي، المغلقة منذ عام 2014، وعن عودة مرتقبة للرحلات الجويّة بين تركيا ومطارات المنطقة الشرقية، المتوقفة منذ سنوات.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى مدينة بنغازي، وهي الأولى من نوعها لمسؤول تركي لهذه المدينة، بعد سنوات من القطيعة بين أنقرة والشرق الليبي، والتي زادت بعد الاتفاقيات الأمنية والبحرية التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة، وعقب التدخل العسكري التركي في منطقة الغرب الليبي.

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ومن المرجح أن يلتقي السفير التركي، بأعضاء من البرلمان الليبي وبمسؤولين بلديين ، لبحث عودة الحركة التجارية بين موانئ الشرق الليبي والدولة التركية، وكذلك استئاف الشركات التركية لمشاريعها المتوقفة في منطقة الشرق الليبي منذ الإطاحة بنظام معمر لقذافي عام 2011، إلى جانب وضع الترتيبات اللازمة لإعادة التفعيل الدبلوماسي في بنغازي.

ويأتي ذلك بعد أسبوع، من زيارة مماثلة قام بها السفير التركي إلى مدينة القبة، حيث التقى برئيس البرلمان، عقيلة صالح في مدينة القبة، في اجتماع بحثا من خلاله "مستجدات الوضع السياسي والعلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم الشعبين الليبي والتركي".

وسبقت هذه الزيارات، خطوات أخرى نحو التقارب بين الجانبين، حيث استقبلت تركيا، منتصف ديسمبر وفدا برلمانيا رفيع المستوى ممثلا للمنطقة الشرقية، حيث تم التوصل فيها إلى تفاهمات مبدئية حول مستقبل العملية السياسية، كما يعتزم نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، القيام بزيارة إلى تركيا نهاية الشهر الجاري.