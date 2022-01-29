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ويليامز للعربية: انسحاب المرتزقة الكامل من ليبيا ليس شرطاً مسبقاً

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مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز (أرشيفية - فرانس برس)
الأزمة الليبية

ويليامز للعربية: انسحاب المرتزقة الكامل من ليبيا ليس شرطاً مسبقاً

دعت سابقا البرلمان الليبي للتركيز على إجراء الانتخابات بدلاً من السعي لتغيير الحكومة

دبي - العربية نت

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في مقابلة مع "العربية" و"الحدث"، أكدت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم. وأشارت إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.

وشددت ويليامز على أن الانسحاب الكامل للمرتزقة ليس شرطا مسبقا للانتخابات، مشيرة إلى أن عملية إخراجهم يجب أن تتتم بحذر.

وكان مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند التقى الجمعة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، في حضور عدد من السفراء، حيث عبروا عن دعمهم لجهود المستشارة الأممية لتسهيل إجراء الانتخابات الليبية.

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وقالت السفارة الأميركية عبر تويتر إن اللقاء بحث أيضا سبل تلبية تطلعات مليونين ونصف المليون ناخب ليبي.

وأضافت أن ممثلي كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وبريطانيا لدى ليبيا حضروا الاجتماع.

وكانت ويليامز، دعت سابقا البرلمان الليبي للتركيز على إجراء الانتخابات بدلاً من السعي لتغيير الحكومة.

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