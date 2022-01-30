الجزائر تسجل أول إصابة بمتحور فرعي من أوميكرون

فيما لا يزال كورونا يراوغ ويتحور، سجلت الجزائر أول إصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون المعروف باسم بي.إيه.2، وفق ما نقل تلفزيون النهار الجزائري، الأحد، عن المدير العام لمعهد باستور.

وسجلت الجزائر 1742 إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات السبت ليصل العدد الإجمالي للإصابات 249310 حالات و6555 وفاة، بحسب رويترز.

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دول عدة

يذكر أنه قبل أيام أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن دولاً عدة أبلغت عن متحور جديد يعرف باسم "BA.2" متفرع من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت الصحيفة أن علماء الفيروسات يشيرون إلى أوميكرون الأصلي باسم "BA.1"، لافتة إلى أن المتحور الجديد "BA.2" تسبب في زيادات هائلة بأعداد حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة ودول أخرى.

من جهته قال عالم الفيروسات بكلية الطب بجامعة تولين الأميركية، روبرت جاري، إن "المتغيرات تظهر وتختفي. لا أعتقد أن هناك أي سبب للاعتقاد بأن هذا الإصدار هو أسوأ بكثير من من أوميكرون".

اهتمام وثيق

من جانبه أكد مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية البشرية الجزيئية والمتحولة في هيوستن ميثوديست، جيمس موسر، أن "BA.2" يستحق اهتماماً وثيقاً لأنه لا يُعرف عنه إلا القليل حتى الآن.

كما أضاف: "نحن نعلم أن أوميكرون يمكن أن يتجنب بشكل واضح المناعة الموجودة مسبقاً" من اللقاحات والتعرض لأنواع أخرى من الفيروس، مردفاً: "ما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كان ابن أوميكرون يفعل ذلك بشكل أفضل أو أسوأ من أوميكرون نفسه. هذا سؤال مفتوح".

واكتشف متحور "BA.2" في الهند والدنمارك وبريطانيا أيضاً، من بين دول أخرى، بحسب مسؤولين صحيين وتقارير إعلامية.