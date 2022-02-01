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ليبيا.. البرلمان يدعو لوقف التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي

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البرلمان الليبي
الأزمة الليبية

ليبيا.. البرلمان يدعو لوقف التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي

البرلمان الليبي يقرر تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري

دبي - العربية.نت

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قال متحدث باسم مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء إن المجلس أكد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة "بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي"، قائلا إن على وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وقرر تشكيل لجنة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته للبرلمان للتصويت عليه واعتماده "باعتباره مشروعا للدستور".

وأضاف المتحدث عبد الله بليحق على فيسبوك أن من المقرر أن تحيل اللجنة مقترح تعديل الإعلان الدستوري بعد اعتماده من البرلمان إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، مشيرا إلى أن غالبية اللجنة سيتم تشكيلهم من الخبراء وبشروط محددة.

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وذكر أن البرلمان قرر أيضا في جلسته اليوم العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم.

وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر الاثنين، قراراً مدّد بموجبه لثلاثة أشهر فقط تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، في حلّ وسط تقدّمت به بريطانيا لوضع حدّ لنزاع أميركي-روسي حول هذه المسألة استمرّ أياماً عدّة.

وبإجماع أعضائه الخمسة عشر اعتمد مجلس الأمن هذا النصّ المقتضب جدّاً، والذي يلحظ مواصلة "بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا" عملها حتى 30 نيسان/أبريل.

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