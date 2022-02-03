جريمة مروعة شغلت الجزائر.. اعتقال 5 اغتصبوا قاصرا

في حادثة شغلت الشارع الجزائري، أعلنت مصالح الدرك الوطني في البلاد، أنها قامت باعتقال 5 أشخاص في ولاية تيبازة متهمين بقضية اغتصاب فتاة قاصر.
وبحسب بيان رسمي، اليوم الخميس، تعود تفاصيل القضية إلى تقدم شخص في العقد الرابع من العمر ببلاغ عن اختفاء ابنته البالغة من العمر 17 سنة من المنزل العائلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
كما قامت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة، بنشر الأبحاث وتفعيل مخطط الاختفاء والقيام بدوريات بحث عن الفتاة، ليتم العثور عليها في مدينة بئر توتة بالجزائر العاصمة. ثم عرضها على الطبيب الشرعي الذي أكد تعرضها للاعتداء الجنسي.
وقامت السلطات بوضع خطة محكمة من خلال استخدام الرقم الهاتفي للضحية، ليتم التعرف والتوصل إلى المشتبه فيهم الخمسة وتوقيفهم.
وفي انتظار تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.
-
كارثة تهدد الكوكب.. ثاني أكبر كتلة جليدية قد تختفي تماماالعربية ميديا
-
مشهد مؤلم.. بائع متجول يحرق نفسه في إيرانفي حادثة مؤلمة، أضرم بائع متجول النار في نفسه بمدينة خُرّم آباد عاصمة محافظة لورستان في غرب إيران.فقد أضرم البائع المتجول اليوم الخميس النار في نفسه، ... إيران
-
ديوكوفيتش عن اعتقاله وترحيله من أستراليا.. "حدث مؤسف""حدث مؤسف".. بهذه الكلمات وصف نوفاك دجوكوفيتش اعتقاله وترحيله من أستراليا، ما منعه من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة.والتقى نجم التنس صاحب ... الأخيرة