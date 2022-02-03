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جريمة مروعة شغلت الجزائر.. اعتقال 5 اغتصبوا قاصرا

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المعتقلون الخمسة

جريمة مروعة شغلت الجزائر.. اعتقال 5 اغتصبوا قاصرا

دبي - العربية.نت

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في حادثة شغلت الشارع الجزائري، أعلنت مصالح الدرك الوطني في البلاد، أنها قامت باعتقال 5 أشخاص في ولاية تيبازة متهمين بقضية اغتصاب فتاة قاصر.

وبحسب بيان رسمي، اليوم الخميس، تعود تفاصيل القضية إلى تقدم شخص في العقد الرابع من العمر ببلاغ عن اختفاء ابنته البالغة من العمر 17 سنة من المنزل العائلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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كما قامت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة، بنشر الأبحاث وتفعيل مخطط الاختفاء والقيام بدوريات بحث عن الفتاة، ليتم العثور عليها في مدينة بئر توتة بالجزائر العاصمة. ثم عرضها على الطبيب الشرعي الذي أكد تعرضها للاعتداء الجنسي.

وقامت السلطات بوضع خطة محكمة من خلال استخدام الرقم الهاتفي للضحية، ليتم التعرف والتوصل إلى المشتبه فيهم الخمسة وتوقيفهم.

وفي انتظار تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.

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