.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خبر سار.. إنزال طعام وشراب للطفل ريان المحتجز في بئر

  • الخط
من مكان حادث سقوط الطفل ريان (أ ف ب)
من مكان حادث سقوط الطفل ريان (أ ف ب)

خبر سار.. إنزال طعام وشراب للطفل ريان المحتجز في بئر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت فرق الإنقاذ في المغرب من إنزال الطعام والشراب داخل البئر الذي يبلغ عمقه 30 متراً بعدما علق بداخله الطفل ريان في قرية "تَامُورْتْ.

فقد أكدت مصادر العربية/الحدث اليوم الخميس، أن محاولات إنقاذه ما زالت مستمرة لأكثر من 43 ساعة.

جديد الطفل ريان.. يتنفس بلا حركة و8 أمتار للحرية المغرب العربي جديد الطفل ريان.. يتنفس بلا حركة و8 أمتار للحرية

وأفاد مراسل العربية/الحدث، في وقت سابق بأنه ما زال يتنفس، موضحاً أن 8 أمتار فقط تفصله عن الحرية.

كذلك، أضاف أن 6 جرافات تعمل في المكان محاولة إحداث خرق في جانبي البئر، حيث وصل الحفر إلى 22 مترا من مجموع 30 مترا وهي عمق البئر كاملاً.

ريان
ريان

"الصوندا"

وتابعت المعلومات أن الأمر بات يتعلق الآن بما يعرف لدى السكان المحليين بأنها "الصوندا"، وهي فتحة عميقة في البئر لكن ضيقة جداً، قطرها 30 سنتيمترا، في حين تم توسيع محيط الحفر ليصبح على شكل نصف دائري حول البئر.

من جانبها، عبّرت الحكومة المغربية عن قلقها من حدوث مأساة جراء إمكانية انهيار التربة.

مخاوف من انهيار التربة

ودعت المواطنين إلى عدم التجمع حول البئر لتسهيل إنقاذه، مشيرة إلى أن طبيعة التربة تعقد عملية الإنقاذ.

من المكان
من المكان

يذكر أن طائرة مروحية طبية تتواجد في قرية "تَامُورْتْ"، مكان وجود الطفل، من أجل نقله إلى المستشفى حال إنقاذه، ومعها سيارة إسعاف طبية مجهزة بجميع تجهيزات الإنعاش، وفريق صحي يضم طبيباً مختصاً للإنعاش والتخدير وممرضين.

يشار إلى أن ابن الخمس سنوات كان سقط في بئر عميقة بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد، قدر عمقها بأكثر من 30 مترا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطوات عسكرية روسية غربية جديدة تشعل الجبهة الأوكرانية خطوات عسكرية روسية غربية جديدة تشعل الجبهة الأوكرانية
اكتشف المزيد