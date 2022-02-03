مشاهد من عملية إنقاذ الطفل ريان.. أخطر مرحلة

أفاد مراسل العربية، اليوم الخميس، بأن عمليات الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق 30 مترا اقتربت من مرحلة خطيرة، حيث يتخوف خبراء جيولوجيا، من حدوث انهيار جراء عمليات الحفر لإنقاذ الطفل الذي يبلغ 5 سنوات.

#المغرب تعيش مأساة إنسانية بسبب سقوط طفل في بئر بإقليم #شفشاون.. وصعوبات تعوق عملية الإنقاذ#العربية pic.twitter.com/RYzYlfyelK — العربية (@AlArabiya) February 3, 2022

في سياق مطمئن، تمكنت فرق الإنقاذ في المغرب من إنزال الطعام والشراب داخل البئر بعدما علق بداخله الطفل ريان في قرية "تَامُورْتْ.

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وأكدت مصادر العربية/الحدث اليوم الخميس، أن محاولات إنقاذه ما زالت مستمرة لأكثر من 50 ساعة.

ما زال يتنفس

وأفاد مراسل العربية/الحدث، في وقت سابق بأنه ما زال يتنفس، موضحاً أن 8 أمتار فقط تفصله عن الحرية.

كذلك، أضاف أن 6 جرافات تعمل في المكان محاولة إحداث خرق في جانبي البئر، حيث وصل الحفر إلى 22 مترا من مجموع 30 مترا وهي عمق البئر كاملاً.

وتابعت المعلومات أن الأمر بات يتعلق الآن بما يعرف لدى السكان المحليين بأنها "الصوندا"، وهي فتحة عميقة في البئر لكن ضيقة جداً، قطرها 30 سنتيمترا، في حين تم توسيع محيط الحفر ليصبح على شكل نصف دائري حول البئر.

مشاهد مباشرة من عملية إنقاذ الطفل المغربي "ريان"

#العربية pic.twitter.com/CCovgGcaXU — العربية (@AlArabiya) February 3, 2022

من جانبها، عبّرت الحكومة المغربية عن قلقها من حدوث مأساة جراء إمكانية انهيار التربة.

مخاوف من انهيار التربة

ودعت المواطنين إلى عدم التجمع حول البئر لتسهيل إنقاذه، مشيرة إلى أن طبيعة التربة تعقد عملية الإنقاذ.

يذكر أن طائرة مروحية طبية تتواجد في قرية "تَامُورْتْ"، مكان وجود الطفل، من أجل نقله إلى المستشفى حال إنقاذه، ومعها سيارة إسعاف طبية مجهزة بجميع تجهيزات الإنعاش، وفريق صحي يضم طبيباً مختصاً للإنعاش والتخدير وممرضين.

يشار إلى أن ابن الخمس سنوات كان سقط في بئر عميقة بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد، قدر عمقها بأكثر من 30 مترا.