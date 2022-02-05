نشر أخباراً كاذبة.. القضاء التونسي يحقق مع صهر الغنوشي

وجهت وزيرة العدل التونسية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق ضد القيادي في حركة النهضة وصهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام.
يأتي التحقيق مع صهر الغنوشي على خلفية "ارتكابه لجريمة نشر أخبار زائفة عن سوء قصد لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي يستهدف النيل من الأشخاص والممتلكات"، وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسية.
وكان عبد السلام الموجود خارج البلاد منذ 25 يوليو الماضي، قد اتهم في تدوينة عبر فيسبوك، الحكومة بـ "الاستيلاء عنوة على مدخرات المواطنين بالبريد التونسي لتأمين أجور موظفي القطاع العام"، التي تأخر صرفها الشهر الماضي جراء الأزمة المالية في البلاد.
وتقلد عبدالسلام عدة مناصب، فهو عضو مكتب النهضة السياسي، ووزير خارجية تونس سابقاً في حكومة الترويكا الأولى من 2012 إلى 2014.
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