تخريب لوحة تكرم الأمير عبد القادر الجزائري تثير غضباً بفرنسا

أثار تخريب لوحة فنية لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر قبل تدشينها أمس السبت سخطاً وتنديداً واسعاً في بلدة أمبواز (وسط فرنسا) حيث تم اعتقال الأمير مع عدد من أفراد عائلته من 1848 إلى 1852.

وجاء العمل الفني الذي يحمل اسم "ممر عبد القادر" باقتراح عرضه المؤرخ بنجامان ستورا بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر وذلك في تقريره عن "قضايا الذاكرة المتعلقة بالاستعمار وحرب الجزائر" الذي سُلّم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير 2021.

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وقبيل حفل التدشين، اكتشف المارة والحاضرون أن اللوحة الفنية للأمير، المنحوتة على صفيحة حديدية من إنجاز الفنان ميشال أوديار، تعرضت للتخريب وأصيب الجزء السفلي منها بأضرار كبيرة.

وصرح رئيس فرقة الدرك هوج لويز لوكالة "فرنس برس" إن "اللوحة كانت في حالة جيدة منذ وضعها قبل عشرة أيام. وعاينت الشرطة هذا الصباح التخريب من دون تسجيل أي تبن للعملية". وأشار إلى أن شرطة البلدية لاحظت الضرر بعد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

من جهته، أعلن النائب العام لمدينة تور غريغوار دولان، فتح تحقيق في "تخريب خطير" لملك عام.

وفي تعليق أرسله لـ"فرانس برس"، ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخريب، وقال: "لنتذكر ما يوحّدنا، فالجمهورية لن تمحو أي اسم أو أثر من تاريخها ولن تنسى أياً من إنجازاتها. لن تزيل أي تمثال".

بدوره، شجب وزير الداخلية جيرالد دارمانان "هذا العمل الغبي للغاية"، وأضاف أن "تنامي الأعمال المعادية للدين ليس مؤشراً جيداً إلى صحة المجتمع الفرنسي".

ولم يتم تغيير موعد تدشين المنحوتة التي أعرب تياري بوتار رئيس بلدية أمبواز عن "سخطه" لتخريبها.

وصرح بوتار لـ"فرانس برس": "شعرت بالعار للتعامل مع قطعة فنية وفنان على هذا النحو. الشعور الثاني بالطبع هو السخط.. مثل هذا السلوك لا يوصف".

وأضاف أن "هذه مرحلة تتميز بالتوتر ويزيدها البعض توتراً.. سنقاوم هذه التصريحات الكاذبة وهذه الأفعال التي تتسم بالعنصرية وعدم التسامح".

من جهته، أبدى الفنان ميشال أودريار أسفه لرؤية عمله محطماً جزئياً. وقال: "هذا تخريب مع سبق الإصرار والترصد. تحتاج إلى قاطعة كهربائية لقطع وثني الحديد، هذا عمل جبان.. لا يحمل أي توقيع. كنا هنا من أجل الاحتفاء بالتسامح مع شخصية فذة، وها نحن نشهد عملاً يتعارض مع قيم التسامح. أشعر بالخوف".

وبحسب رئيس البلدية "سيتم إصلاح" اللوحة، خلال شهر.

من جهته ندّد سفير الجزائر في فرنسا محمد عنتر داود بـ"عمل تخريبي دنيء"، داعياً إلى "تجاوز ذلك.. فالتقارب الفرنسي الجزائري مستمر. هناك إرادة مشتركة للتقدم إلى الأمام".

أما المؤرخ بنجامان ستورا فندّد بـ"ظلامية وجهل" من خرّب اللوحة الفنية. وقال: "كان للأمير عبد القادر حيوات مختلفة، فقد حارب فعلاً فرنسا لكنه كان صديقها أيضاً. من فعل هذا لا يعرف شيئاً عن تاريخ فرنسا، إنهم أمّيون بلا ثقافة لا يعرفون من هو الأمير" عبد القادر الجزائري.

والأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883) شخصية بارزة في تاريخ الجزائر. ولعب الرجل الملقب بـ"أفضل عدو لفرنسا" دوراً كبيراً في رفض الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر. ويعتبر من مؤسسي الدولة الجزائرية الحديثة.

وبعد استسلامه، سُجن في تولون (جنوب شرق فرنسا) وبو (جنوب غرب فرنسا) ثم في قصر أمبواز من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852. وقد عاش في المنفى في دمشق حيث تميز في 1860 بالدفاع عن مسيحيي سوريا الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد. هذا الموقف جعله رمزاً للتسامح، فكافأته فرنسا بتقليده وسام جوقة الشرف.