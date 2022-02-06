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قصة الصخرة التي تسببت في تأخر فريق الإنقاذ ووفاة الطفل ريان

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فرق خدمات الطوارئ المغربية في موقع البئر التي علق فيها الطفل ريان (فرانس برس)

قصة الصخرة التي تسببت في تأخر فريق الإنقاذ ووفاة الطفل ريان

مصدر مغربي يكشف سبب تأخر انتشال ريان من البئر رغم وصول رجال الإنقاذ إليه

العربية.نت

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كشف مصدر مغربي مسؤول السبب وراء تأخر عملية الوصول إلى الطفل ريان القابع في قعر بئر.

وأوضح المصدر المغربي لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن صخرة صغيرة عطلت عمليات الإنقاذ لمدة طويلة، خاصة أن عمليات الحفر وتكسيرها تتطلب صبرا ودقة حتى لا تتسبب عملية الإنقاذ في كارثة قد تطال الفريق الفني الذي يعمل في ظل تربة هشة.

وقال إن الصخرة التي كانت توجد في عمق النفق الذي تم حفره للوصول إلى الطفل ريان، تطلب تكسيرها أكثر من 3 ساعات متواصلة للوصول للطفل.

وفي وقت سابق، أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التي واجهتهم.

وفاة الطفل ريان المغرب العربي الطفل ريان وفاة الطفل ريان

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

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