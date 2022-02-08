تهم جديدة تلاحق الغنوشي.. "تجسس وغسل أموال"

فيما يترقب أن تعقد هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي مؤتمراً صحافياً غداً الأربعاء، كشفت مصادر العربية/الحدث أن الهيئة ستكشف عن الجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتورطه في "جرائم تبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة والتجسس لحساب أطراف أجنبية".

وأفادت المصادر ذاتها أنّ الهيئة ستقدم "معطيات تتعلق بارتكاب الغنوشي جرائم تبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، إلى جانب "التجسس لفائدة أطراف أجنبية".

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يذكر أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، تعقد غداً مؤتمرا صحافيا مشتركا مع كل من الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان، تحت عنوان "الجهاز السري المالي للغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية"، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد .

تورط باغتيال بلعيد

ويشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم.

وكان بلعيد اغتيل في فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، بين أيدي القضاء.

تنظيم سري

فيما كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أشارت سنة 2018، إلى تورط حركة النهضة عبر "تنظيم سري" في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بـ "الخطيرة"، قائلة إنها كانت مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة في تونس أحالت في الخامس من يناير الماضي، كلا من الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.