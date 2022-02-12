الجزائر.. مصرع طفل شنقا على بعد أمتار من منزله والشرطة تشتبه في انتحاره
جثة الضحية وُجدت ملقاة على الأرض وسط بستان يبعد حوالي 30 مترا عن مقر سكنه مع عائلته
لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات حتفه شنقاً في بلدية الشيقارة، بولاية ميلة الجزائرية، بحسب ما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم السبت.
وقال بيان لمصالح الحماية المدنية بولاية ميلة: "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لسيدي مروان أمس الجمعة، لأجل إجلاء ونقل جثة طفل بمشتة الزوابي في بلدية الشيقارة".
وأضاف البيان أن جثة الضحية وُجدت ملقاة على الأرض وسط بستان يبعد حوالي 30 مترا عن مقر سكنه مع عائلته.
وأكد البيان أن "الضحية متوفى بعين المكان" بينما كانت آثار الشنق حول الرقبة واضحة، وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ميلة.
وبحسب تقرير الصحيفة، يبقى السبب المحتمل هو حالة انتحار بواسطة سلك معدني مثبث على شجرة، وقد تم إنزال الضحية قبل وصول الإسعافات إلى مكان الحادث.
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