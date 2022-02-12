الدبيبة يبدأ من مصراتة حشد أنصاره لمواجهة حكومة باشاغا

بدأ رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، تحركاً في مدينة مصراته التي ينتمي إليها لحشد الدعم لحكومته ضد ما أسماها أحد مستشاريه "الحكومة الموازية" التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بتشكيلها.

وقال الدبيبة في مظاهرة حاشدة في مصراته إنه "لن يتنازل عن مبادئ ثورة 17 فبراير".

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وقال عضو الفريق الاستشاري والإعلامي للدبيبة فيصل الشريف، إن مدينة مصراتة بجميع مكوناتها ترفض الحكومة الجديدة، متوعداً بأن "القوة العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية".

من جهته، استبعد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أي خلاف بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، حسب إعلام ليبي.

وأضاف بليحق أنه لا يوجد اعتراض على خارطة الطريق ومساراتها التي أقرت، وهذا يعني أنه "لا وجود لأي إشكالية في إقرار هذا التعديل".

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أنه قبل جلسة إجراء التعديل الدستوري، اجتمعت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب واللجنة المختصة من مجلس الدولة، واختتم الاجتماع بالاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأكد أن فتحي باشاغا نال الثقة من مجلس النواب وحصل على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة، في حين لم يحصل المرشح الآخر خالد البيباص على التزكيات المطلوبة.

وأوضح عبد الله بليحق أن الوقت مازال مبكرا لمعرفة مقرّ الحكومة الجديدة وموعدِ مباشرة أعمالها.