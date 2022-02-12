.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدبيبة يبدأ من مصراتة حشد أنصاره لمواجهة حكومة باشاغا

  • الخط
فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة ليبيا
الأزمة الليبية

الدبيبة يبدأ من مصراتة حشد أنصاره لمواجهة حكومة باشاغا

المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق يستبعد أي خلاف بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

بدأ رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، تحركاً في مدينة مصراته التي ينتمي إليها لحشد الدعم لحكومته ضد ما أسماها أحد مستشاريه "الحكومة الموازية" التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بتشكيلها.

وقال الدبيبة في مظاهرة حاشدة في مصراته إنه "لن يتنازل عن مبادئ ثورة 17 فبراير".

وقال عضو الفريق الاستشاري والإعلامي للدبيبة فيصل الشريف، إن مدينة مصراتة بجميع مكوناتها ترفض الحكومة الجديدة، متوعداً بأن "القوة العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية".

من جهته، استبعد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أي خلاف بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، حسب إعلام ليبي.

وأضاف بليحق أنه لا يوجد اعتراض على خارطة الطريق ومساراتها التي أقرت، وهذا يعني أنه "لا وجود لأي إشكالية في إقرار هذا التعديل".

بعد تكليف باشاغا برئاسة الحكومة.. هل يتجدد الصراع على السلطة بليبيا؟ المغرب العربي الأزمة الليبية بعد تكليف باشاغا برئاسة الحكومة.. هل يتجدد الصراع على السلطة بليبيا؟

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أنه قبل جلسة إجراء التعديل الدستوري، اجتمعت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب واللجنة المختصة من مجلس الدولة، واختتم الاجتماع بالاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأكد أن فتحي باشاغا نال الثقة من مجلس النواب وحصل على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة، في حين لم يحصل المرشح الآخر خالد البيباص على التزكيات المطلوبة.

وأوضح عبد الله بليحق أن الوقت مازال مبكرا لمعرفة مقرّ الحكومة الجديدة وموعدِ مباشرة أعمالها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
50 نائبًا أميركيًا يدعون بايدن لاتباع سياسة حازمة تجاه إيران 50 نائبًا أميركيًا يدعون بايدن لاتباع سياسة حازمة تجاه إيران
اكتشف المزيد