.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جمعية قضاة تونس: نرفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء

  • الخط
Tunisian judges shout slogans against the dissolution of the Supreme Judicial Council (CSM) by the Tunisian president, during a protest in Tunis on February 10, 2022. President Kais Saied on the weekend moved to scrap the CSM, accusing it of blocking politically sensitive investigations and being influenced by his nemesis, the Islamist-inspired Ennahdha party.
تظاهرة للقضاة الخميس الماضي رفضاً لحل مجلس القضاء الأعلى
تونس

جمعية قضاة تونس: نرفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء

أنس الحمادي: لن نسمح بهدم البناء الذي نعتز به.. إلغاء المجلس يعني "الخضوع" للسلطة التنفيذية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعربت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، عن رفضها قرار الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى رغم امتلاكها "تحفظات" على هذه الهيئة القضائية.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم، إن القضاة "يد واحدة" بوجه ما وصفه بـ"لغة التحريض" الصادرة عن سعيد، حسب تعبيره.

أنس الحمادي
أنس الحمادي

وأضاف الحمادي في تصريحات بثها التلفزيون، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر تعرض إلى "تهديد إرهابي"، وأن وزارة الداخلية أبلغته بصفة رسمية اليوم حل المؤسسة، محملاً السلطة التنفيذية مسؤولية حماية القضاة التونسيين.

وتابع: "لدينا الكثير من التحفظات على المجلس الأعلى للقضاء، لكن لن نسمح بهدم البناء الذي نعتز به"، مشدداً على أن إلغاء المجلس يعني "الخضوع" للسلطة التنفيذية.

وأكد رئيس جمعية القضاة أن الأمل ما زال يحدوهم في أن يتراجع الرئيس عن حل المجلس الأعلى للقضاء.

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر قد تقدم "بقضية استعجالية" ضد وزير الداخلية للمطالبة بتسليمه مفاتيح مقر المجلس المغلق، حسب ما أكدته الخميس إذاعة "موزاييك إف. إم" التونسية.

جاء ذلك بعدما تم إغلاق مقر المجلس يوم الاثنين الماضي أمام العاملين والأعضاء.

وقال المجلس الأعلى للقضاء التونسي في بيان الخميس، إنه يرفض "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية"، قائلاً إن المجلس تم استحداثه من قبل السلطة التأسيسية الأصلية كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه عن كافة السلطات الحالية المساس بوجوده.

مقر المجلس الأعلى للقضاء
مقر المجلس الأعلى للقضاء
الدبيبة يبدأ من مصراتة حشد أنصاره لمواجهة حكومة باشاغا المغرب العربي الأزمة الليبية الدبيبة يبدأ من مصراتة حشد أنصاره لمواجهة حكومة باشاغا

وأعلن المجلس في البيان أنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية" الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، محذراً من أن إحداث أي جسم انتقالي بديل لا أثر قانونيا له.

وجاء بيان المجلس الخميس بعدما قال الرئيس التونسي قيس سعيد في اليوم نسفه، إن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وسيحل محله مجلس آخر.

هذا واحتج عشرات القضاة الخميس أمام محكمة تونسية رافعين شعارات تطالب باستقلال القضاء وترفض قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد أهالي محافظة الناصرية على عدم وجود ميزانية لبناء المدارس؟ كيف رد أهالي محافظة الناصرية على عدم وجود ميزانية لبناء المدارس؟
اكتشف المزيد