باشاغا: بدأت مشاورات تشكيل حكومة ليبية جديدة

رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، أعلن رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا البدء في إجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وقال باشاغا في كلمة وجهها إلى الليبيين، فجر الاثنين، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن مشاورات تشكيل الحكومة التي وصفها بـ"المهمة الثقيلة والجسيمة"، "ستكون مع جميع الأطراف شرقاً وغرباً وجنوباً، وستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من الجميع، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة".

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الانتخابات في مواعيدها

كما أكد أنه سيمضي في تشكيل الحكومة، ثم تقديمها إلى مجلس النواب في الزمن المحدد من أجل الحصول على ثقته، لافتاً إلى أن تكليفه جاء "بعد توافق تاريخي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة"، داعياً الليبيين إلى دعمه.

إلى ذلك شدد باشاغا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهداً بعدم الترشح لهذه الانتخابات.

وأشار إلى أن "عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية وبالطرق السلمية ولن تكون هناك أي عوائق"، قائلاً إن الدبيبة "شخصية مدنية ومحترمة لا تحب الحروب، ويؤمن بالتداول السلمي على السلطة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه عبد الحميد الدبيبة بمنصبه وبحكومة الوحدة الوطنية، ويرفض تسليم السلطة إلى أن تجرى انتخابات. كما يستعد لطرح خطته للمرحلة المقبلة يوم 17 فبراير، بمناسبة ذكرى الثورة الليبية.