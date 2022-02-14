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سفارة أميركا في طرابلس: ندعو القادة الليبيين للتهدئة

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قوات عسكرية جاءت من مصراتة إلى طرابلس دعماً للدبيبة (أ ب)
قوات عسكرية جاءت من مصراتة إلى طرابلس دعماً للدبيبة (أ ب)

سفارة أميركا في طرابلس: ندعو القادة الليبيين للتهدئة

دبي - العربية.نت

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أكدت السفارة الأميركية في ليبيا أن السفير، نورلاند، يواصل حض جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف.

أتى تصريح السفارة الأميركية بعد التطورات الأخيرة وتكليف البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة وتمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه على رأس حكومة الوحدة الوطنية، ورفض تسليم السلطة إلى أن تجرى انتخابات.

باشاغا: سأحاور الجميع شرقا وغربا بليبيا لتشكيل الحكومة المغرب العربي باشاغا: سأحاور الجميع شرقا وغربا بليبيا لتشكيل الحكومة

وكان حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها الدبيبة، أكدت أنها تتمتع بالشرعية القانونية محلياً ودولياً، وأنها مستمرة في أداء مهامها إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.

تشكيلة الحكومة

في المقابل، كشف مستشار رئيس البرلمان الليبي أن جلسة الاثنين المقبل ستعقد لعرض الحكومة التي بدأ فتحي باشاغا اتصالاته التشاورية لتشكيلها مع مجلسي النواب والدولة وبعض القيادات.

وكان باشاغا، أعلن البدء في إجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

كما اعتبر أن تكليفه برئاسة مجلس الوزراء قبل أيام جاء "بعد توافق تاريخي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة"، داعياً كل الليبيين إلى دعمه.

الدبيبة يدعو مناصريه للتظاهر

من جهته، يستعد الدبيبة لطرح خطته للمرحلة المقبلة يوم 17 فبراير بمناسبة ذكرى الثورة الليبية، بعد أن دعا مناصريه للتظاهر.

فتحي باشاغا و عبد الحميد الدبيبة ليبيا
فتحي باشاغا و عبد الحميد الدبيبة ليبيا

فيما لوح العديد من التشكيلات المسلحة والميليشيات بدعم الدبيبة من جهة، وباشاغا من جهة أخرى، ما يضع البلاد أمام مشهد مخيف من الانقسام، الذي قد ينزلق ثانية إلى أتون الاقتتال.

ما دفع المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز أمس إلى لقاء "رئيسي" الحكومة كل على حدة، داعية إلى الهدوء والتوافق وعدم التصعيد.

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