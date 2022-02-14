نائب إخواني يهدد الجيش والشرطة في تونس: سنحاسبكم

أطلق النائب الإخواني في البرلمان التونسي المجمد، يسري الدالي، تحريضا ضد رجال الشرطة والجيش خلال مظاهرة لحركة النهضة، ما أثار سخط التونسيين.

تهديد يثير السخط

الدالي قال صراحة في كلمة أمام المتظاهرين من الإخوان، إنه "سيتم محاسبة كل القوات الحاملة للسلاح من شرطة وحرس وجيش والمساندين للرئيس التونسي قيس سعيد، واصفا إياهم بـ"داعمي الانقلاب".

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تهديد النائب المنتمي لحزب ائتلاف الكرامة ذراع الإخوان داخل البرلمان، أثار سخط التونسيين، واعتبروه تحريضا لاستهداف قوات الأمن والجيش، داعين النيابة التونسية للتدخل والتحقيق في الواقعة.

والدالي هو رجل أمن سابق تم عزله لارتباطه بالإخوان زمن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

تمديد تجميد عمل البرلمان

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد مدد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

يتزامن التوتر السياسي في البلاد مع أزمة اقتصادية حادة ودخول السلطات في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج دعم مالي جديد.