.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس تونس يشكل لجنة لتدقيق القروض والهبات

  • الخط
العربية.نت العربية نت خاص تونس قيس سعيد مجلس القضاء الأعلى
الرئيس التونسي
تونس

رئيس تونس يشكل لجنة لتدقيق القروض والهبات

قال سعيد إن هبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلا

تونس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أنه سيطلق لجنة للتدقيق في كل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية، متهما مسؤولين سابقين بالفساد ونهب أموال.

وقال سعيد أثناء استقباله المسؤول بالبنك الدولي فريد بلحاج: "أين ذهبت الأموال.. أموال الشعب يجب أن تعود للشعب".

بيان غربي: سنعمل على أن تدفع روسيا ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بيان غربي: سنعمل على أن تدفع روسيا ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا
جلسة أممية لبحث هجمات الحوثي باتجاه السعودية والإمارات الخليج العربي جلسة أممية لبحث هجمات الحوثي باتجاه السعودية والإمارات

وأضاف أنه علم أن هبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلا.

وفي تطور آخر، أفادت السفارة الأميركية في تونس اليوم الثلاثاء، إن اثنين من المسؤولين الأميركيين التقيا بممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات السياسية في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت واشنطن قد عبّرت في وقت سابق الاثنين عن قلقها إزاء قرار سعيد، في تصعيد للضغط الدولي على الرئيس التونسي.

والأسبوع الماضي، حل سعيد المجلس في أحدث سلسلة من الخطوات التي وصفها خصومه بالانقلاب.

وأعلنت السفارة الأميركية في بيان الثلاثاء أن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون نائبي مساعد وزير الخارجية التقيا بممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاهد.. تحرير مواقع من الحوثيين في ميمنة جبال الردهة بمأرب شاهد.. تحرير مواقع من الحوثيين في ميمنة جبال الردهة بمأرب
اكتشف المزيد