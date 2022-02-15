من بنغازي.. باشاغا يبدأ مشاورات تشكيل حكومته

اختار رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، مدينة بنغازي، لبدء المشاورات الرسمية لتشكيل حكومته، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب بعد أسبوعين لنيل الثقة.
ووصل باشاغا، مساء الاثنين، إلى مدينة بنغازي، حيث سيجري عدداً من اللقاءات مع الأطراف السياسية والنيابية ورؤساء الأحزاب وكذلك مع المكونات الاجتماعية والقبلية، إلى جانب القيادة العامة للجيش، من أجل ضبط تشكيلة حكومته، والتباحث بشأن متطلبات المرحلة المقبلة.
تأتي زيارة باشاغا، بعد لقاءات غير رسمية مع عدد من المكونات الاجتماعية في مدينة مصراتة. كما من المرجح أن يتوجه إلى منطقة الجنوب لمواصلة مشاوراته مع كافة الأطراف السياسية.
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف كان أعلن الأحد أنه يعتزم تشكيل حكومة كفاءات جامعة بمشاركة جميع الأطراف والمناطق في البلاد، تكون مهمتها الأولية الترتيب لإجراء انتخابات ضمن مواعيد محددة.
صعوبات كبيرة؟
غير أنه وحكومته المرتقبة قد يواجهان صعوبات كبيرة لاستلام السلطة ومؤسسات الدولة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي شدد على أنه لن يتنحى عن منصبه وأن حكومته ستواصل مهامها إلى حين إجراء انتخابات في البلاد.
كذلك يستعد الدبيية لطرح خطته ورؤيته للعملية الانتخابية وللمرحلة المقبلة يوم الخميس 17 فبراير، بمناسبة ذكرى الثورة الليبية.
يشار إلى أن هذا الوضع يعزز من احتمال ظهور حكومتين متنافسين تعملان بالتوازي في البلاد، كما يثير مخاوف من اندلاع صراع مسلّح على السلطة.
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