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"ريان" الموريتاني يخرج على قيد الحياة بعد 4 أيام في قعر البئر

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أثناء عملية انقاذ المنقب حمود عبد الكريم
أثناء عملية إنقاذ المنقب حمود عبد الكريم

"ريان" الموريتاني يخرج على قيد الحياة بعد 4 أيام في قعر البئر

وتمكنت فرق الإنقاذ الموريتانية من انتشال المنقب حمود عبد الكريم الذي كان برفقة 7 منقبين آخرين عند انهيار البئر

العربية.نت، وكالات

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أعلنت شركة تابعة للحكومة الموريتانية، أمس الاثنين، انتشال شخص على قيد الحياة بعد 4 أيام من انهيار بئر للتنقيب عن الذهب عليه.

وكشف موقع "الأخبار" الموريتاني، عن بيان لشركة "معادن موريتانيا"، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال المنقب حمود عبد الكريم الذي كان برفقة 7 منقبين آخرين عند انهيار البئر.

عمليات الإنقاذ مستمرة

وقال البيان إن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ يوم الخميس الماضي في منطقة "أصبيبرات" قادت فجر أمس الاثنين إلى العثور على 5 منقبين من أصل الثمانية المفقودين.

وأوضحت الشركة أن فريقا طبيا قدم الإسعافات الأولية لعبد الكريم قبل أن يتم نقله إلى العاصمة نواكشوط.

وأشار البيان إلى أنه تم استخراج جثث أربعة منقبين، بينما تتواصل عمليات البحث عن باقي المفقودين.

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وفي عام 2018، سمحت السلطات بالتنقيب اليدوي عن الذهب السطحي في مناطق واسعة من شمالي موريتانيا.

ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.

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