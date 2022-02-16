أردوغان: نريد انتخابات بليبيا ليختار الليبيون حكومتهم

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على أهمية من يختاره الليبيون في الانتخابات في نهاية المطاف، وذلك رداً على سؤال عن تسمية البرلمان الليبي رئيس وزراء جديد، وهو فتحي باشاغا، خلفاً لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

وقدمت تركيا الدعم العسكري والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة بقيادة فايز السراج. ولا يزال لتركيا عسكريون ومقاتلون ومرتزقة في ليبيا.

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وفي الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب تسميه فتحي باشاغا كرئيس وزراء مؤقت جديد وذلك بعد انسحاب مرشح منافس، لكن لم يتضح ما إذا كان المجلس قد أجرى تصويتاً على الأمر.

من جهته، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الحالي إنه لا يعترف بمحاولة عزله ولن يتنحى عن منصبه.

وقال أردوغان للصحافيين في رحلة العودة من دبي اليوم الأربعاء: "أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى العلاقات طيبة أيضاً مع الدبيبة".

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه قوله: "الأمر المهم هو من سيختاره الشعب الليبي وكيف". وأضاف أردوغان: "نريد إجراء الانتخابات في ليبيا، بحيث يختار الليبيون شكل الحكومة التي يريدونها ويرغبون بها".

في سياق آخر، أكد الرئيس التركي أن محاولة اغتيال الدبيبة الأسبوع الماضي كانت "محزنة".