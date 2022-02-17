ليبيا.. رئيس البرلمان يدعو لدعم حكومة باشاغا

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، كافة الليبيين إلى مساندة ودعم ما وصفها بـ"حكومة الاستقرار"، التي كلف فتحي باشاغا بتشكيلها، من أجل القيام بمهامها في تهيئة كافة الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية لإجراء انتخابات في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير، الخميس، أشار فيها صالح إلى أن دعم حكومة باشاغا ومساعدتها على القيام بواجباتها "أمر مهم" لخدمة المواطن والنهوض بالبلاد في جميع المجالات، دون إقصاء أو تهميش.

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كما لفت إلى أن الحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن "وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني، تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات، لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي".

انقسام وشرخ

يذكر أنه قبل أسبوع، كلف مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات من جديد وتوحيد مؤسسات الدولة، في خطوة أحدثت انقساماً وشرخاً عسكرياً وسياسياً في البلاد، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، وأثارت مخاوف من اندلاع صراع مسلّح.

ويمضي باشاغا في تشكيل حكومة جديدة، قال إنها ستكون حكومة كفاءات بمشاركة جميع الأطراف والمناطق في البلاد تكون أولويتها إجراء انتخابات، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان من أجل الحصول على الثقة.

يأتي هذا بينما يستعد عبد الحميد الدبيبة لإعلان خطته للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن جدول زمني جديد للانتخابات يقوم على إجراء التصويت في يونيو المقبل، واقتراح إجراء انتخابات برلمانية سابقة للرئاسية.

وحتّى الآن، لم يحسم هذا الصراع على السلطة لأي من الأطراف، في ظل تضارب المواقف المحلية والدولية، ما زاد من غموض المشهد السياسي بالبلاد.