تونس.. السجن لنائب إخواني تطاول على القضاء والجيش

قضت محكمة عسكرية تونسية بإدانة النائب الإخواني المجمّد سيف الدين مخلوف بتهمة التطاول على القضاء والمس بمعنويات الجيش، والحكم بسجنه مدة عام واحد مع التأجيل.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية خصصت جلسة، أمس الخميس، للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهم قبل أن تحجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.

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يذكر أن مخلوف قام بتهديد مساعد وكيل الجمهورية العسكري خلال محادثة جرت بينهما، حيث تهجّم في مقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس على أحد القضاة العسكريين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارا بسجنه في قضية اقتحام مطار قرطاج.

"الإساءة عبر الشبكات العمومية"

كذلك، واجه مخلوف قضية أواخر 2019 حكم على إثرها بعام و8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، حيث رفعت القضية من قبل وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد، وقد اعترض مخلوف على الحكم الغيابي.

وكان مخلوف قد توجه في مارس 2019 نحو وكيل الجمهورية المتعهد بما يعرف بملف المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد بعبارات تهديد، وفق "فرانس برس".

يأتي القرار بعد إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، أمراً بسجن البرلماني الإخواني المجمدة عضويته نضال سعودي، لمحاولته اقتحام مطار قرطاج الدولي.

وكان سعودي النائب عن ائتلاف الكرامة تهجم في 15 مارس/آذار الماضي، رفقة نواب من حزبه من بينهم مخلوف، على أفراد الأمن بمطار تونس قرطاج، من أجل السماح لامرأة تونسية متورطة في قضايا إرهابية وممنوعة من السفر، بالهروب خارج البلاد.