رئيس برلمان ليبيا: الرهان لا يزال قائما على إجراء الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم السبت إن الرهان لا يزال قائما على المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وأضاف في كلمة أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي في القاهرة أن الانتخابات هي "الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم بهدف إنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد".

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أيضا أشار إلى "الإحباط الشديد" بسبب عدم تنظيم الانتخابات في موعدها في ديسمبر كانون الأول الماضي، مشيرا إلى "فشل الجهات الموكل إليها تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإنجاز المصالحة الوطنية".

كما تابع "الصراعات والأزمات التي نعيشها في المنطقة سببها غياب الحوار والتدخل الأجنبي السلبي في شؤون الدول".

وكان عقيلة صالح، قد دعا كافة الليبيين إلى مساندة ودعم ما وصفها بـ"حكومة الاستقرار"، التي كلف فتحي باشاغا بتشكيلها، من أجل القيام بمهامها في تهيئة كافة الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية لإجراء انتخابات في البلاد.

وقال "وقف الصراعات وإنهاء الأزمات في المنطقة يتطلب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات والجماعات الإرهابية واحترام حق وإرادة الشعوب في تقرير مصيرها".